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Spor

Yerlilere yöneldiler! Süper Lig devinde Gökhan Gül sesleri

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yerli rotasyonu için gündemine Kasımpaşa'da forma giyen Gökhan Gül'ü aldı.

Sabah31 Mart 2024 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Yerlilere yöneldiler! Süper Lig devinde Gökhan Gül sesleri
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması sarı-kırmızılı kurmayları yerli oyuncu arayışlarına yöneltti.

Galatasaray bu doğrultuda, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın orta sahası Gökhan Gül'ü gündemine aldı. Bu yıl gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar yakından takip edilecek.

Orta alanda rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin vereceği rapora göre harekete geçecek. Almanya'da yetişen ve Gençlerbirliği forması da giyen Gökhan'ın 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

Kasımpaşa ile bu sezon 33 maça çıkan başarılı oyuncu 2 gol kaydetti.

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