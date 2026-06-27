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Spor

Yeşil Burun Adaları tarih yazdı: Son 32 turunda rakip Messi

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ada ülkesi, adını son 32 turuna yazdırdı ve Arjantin'in rakibi oldu.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
Yeşil Burun Adaları tarih yazdı: Son 32 turunda rakip Messi
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Tarihlerinde ilk kez rakip olan iki takımın mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Suudi Arabistan'da sakatlanan Hassan Al Tambakti, 33. dakikada yerini Ali Lajami'ye bıraktı.

İkinci yarıda da iki ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Yeşil Burun Adaları puanını 3'e yükseltti. Uruguay'ın İspanya'ya mağlup olmasıyla birlikte Pedro Leitao Brito'nun öğrencileri H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez son 32 turuna yükseldi.

SON 32 TURUNDA ARJANTİN İLE EŞLEŞTİ

Afrika temsilcisi, son 32 turunda J Grubu lideri Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan ise 2 puanla H Grubu'nu son sırada tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

YEŞİL BURUN TARİH YAZDI

Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, grup aşamasını namağlup tamamlayarak organizasyonun en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Afrika temsilcisi ilk maçında İspanya ile 0-0, ikinci maçında ise Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Suudi Arabistan karşısında aldığı 1 puanla birlikte puanını 3'e yükselten ada ülkesi, son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Yeşil Burun Adaları, 2002 yılında Senegal'in ardından Dünya Kupası'na ilk kez katılıp ilk üç grup maçında yenilmeyen ilk Afrika takımı olarak da tarihe geçti.

Yaklaşık 525 bin nüfuslu ülke ayrıca Curaçao ve İzlanda'nın ardından Dünya Kupası'na katılan nüfus bakımından en küçük üçüncü ülke olma özelliğini taşıyor.

TANIDIK İSİMLER SAHADAYDI

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor forması giyen Wagner Pina mücadeleye ilk 11'de başladı.

Iğdır FK'nın kaptanı Ryan Mendes de ilk 11'de görev alırken, Başakşehirli Nuno Da Costa ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

  • Yeşil Burun Adaları
  • Dünya Kupası

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