UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftası maçında Porto sahasında Barcelona'yı konuk etti. Dragao'da oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 1-0 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü İlkay Gündoğan'ın asistinde 45+1. dakikada Ferran Torres kaydetti. Ev sahibi Porto ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı ve 3 puanla ikinci sırada kaldı. Katalan devi ise 6 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GAVI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 36. dakikasında sarı kart gören Barcelona forması giyen Gavi, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve son anlarda takımını 10 kişi bıraktı.

TUVALETE GİTMEK İÇİN GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ

Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, Porto ile oynanan maçın 70. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti ve bir daha geri dönmedi. Yaklaşık 10 dakika boyunca 10 kişi oynayan Barcelona'da teknik direktör Xavi, Lamine Yamal'ın geri dönmemesi üzerine 80. dakikada Marcos Alonso'yu oyuna aldı.

SEBEBİ HASTALIK ÇIKTI

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, maçtan sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yamal hastaydı. Acı çekiyordu ve bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de izin verip hemen geri gelmesini istedim. Gitti ama dönmedi." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

16 yaşındaki Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu oldu.

SÖZLEŞMESİNDE 1 MİLYAR EURO'LUK MADDE VAR

Barcelona, altyapısında yetişen Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, oyuncunun 1 milyar Euro serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi. Genç oyuncu, Barcelona'nın A Takımı ile toplamda 10 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.