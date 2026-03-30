Yeşilyurtspor'da hedef 3 puan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın programını açıkladı. Nesine 3.Lig 2.Grup'ta bulunan Malatya Yeşilyurtspor 28.hafta müsabakalarında kendi sahasında Karaköprü Belediye Spor'u konuk edecek.

Malatya temsilcisinin şu ana kadar çıktığı 27 maçta 10 galibiyeti, 8 beraberliği, 9 mağlubiyeti bulunuyor. Turuncu-yeşilli takım, bu maçlardan topladığı 38 puanla 9. sırada yer alırken rakibi Karaköprü Belediye Spor ise 41 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Karşılaşma, 5 Nisan Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak.