Yeşilyurtspor'un evinde 3. beraberliği

3.Lig 2.Grup'ta altıncı hafta geride kaldı. 6 maç sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1'de mağlubiyet yaşayan Malatya Yeşilyurtspor, haftayı 7 puanla dokuzuncu sırada tamamladı.

Ligde şu ana kadar tek galibiyetini ilk haftada deplasmanda Suvermez Kapadokyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan turuncu yeşilli takım, sonrasında oynadığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Son iç saha maçını Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile oynayan Malatya Yeşilyurtspor, 3 iç saha maçından da beraberlikle ayrıldı. İkinci haftada Kırıkkale Futbol Spor Kulübü ve dördüncü hafta Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalan turuncu yeşilli takım, altıncı haftada konuk ettiği Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Malatya Yeşilyurtspor, ligin yedinci haftasında deplasmanda Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek.