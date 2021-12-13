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  • “Yeter artık!” Öfke patlaması: Olimpiu Morutan'ı istiyorlar
Spor

“Yeter artık!” Öfke patlaması: Olimpiu Morutan'ı istiyorlar

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan, gündem oldu. Sarı-kırmızılıların deplasmanda 1-0 kaybettikleri Sivasspor maçında Olimpiu Morutan'ın oyuna alınmaması eleştirilerin hedefi oldu.

star.com.tr13 Aralık 2021 Pazartesi 22:20 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:20
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Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da oyuna alınmayan Olimpiu Morutan, gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar forma şansı verilmeyen Olimpiu Morutan için yönetime tepkide bulundu. 22 yaşındaki Rumen oyuncu, yaz transfer döneminde kadroya katılmıştı.

OLIMPIU MORUTAN'A SİVASSPOR MAÇINDA ŞANS VERİLMEDİ

Galatasaray'ın etkili genç oyuncularından Olimpiu Morutan, 16. haftada Sivasspor'a 1-0 kaybedilen maçta forma şansı bulamadı. Morutan'ın maçı yedek kulübesinde bitirmesi taraftarların tepkilerine neden oldu.

OLIMPIU MORUTAN, 3.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu, Galatasaray'da çıktığı 18 resmi maçta 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte Olimpiu Morutan paylaşımlarından bazıları:

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