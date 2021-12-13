“Yeter artık!” Öfke patlaması: Olimpiu Morutan'ı istiyorlar

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da oyuna alınmayan Olimpiu Morutan, gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar forma şansı verilmeyen Olimpiu Morutan için yönetime tepkide bulundu. 22 yaşındaki Rumen oyuncu, yaz transfer döneminde kadroya katılmıştı.
Galatasaray'ın etkili genç oyuncularından Olimpiu Morutan, 16. haftada Sivasspor'a 1-0 kaybedilen maçta forma şansı bulamadı. Morutan'ın maçı yedek kulübesinde bitirmesi taraftarların tepkilerine neden oldu.
Yaz transfer döneminde Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu, Galatasaray'da çıktığı 18 resmi maçta 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.