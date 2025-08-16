YETEV'den milli okçulara olimpiyat yolunda anlamlı destek

Protokol, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve üç milli okçu tarafından imzalanırken, törene Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol kapsamında, ülkemizi olimpik ve paralimpik düzeyde temsil eden Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre, Türk Olimpik Okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Türk Olimpik Okçu Elif Berra Gökkır'a düzenli olarak burs desteği sağlanacak.

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: "OKÇULUK BRANŞINDA YÜKSELİŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Törende konuşma yapan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin okçuluk branşında son dönemlerde ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu söyledi. Erdoğan: "Marifet iltifata tabiidir demiş büyüklerimiz, bir alanda bir başarı varsa onu ödüllendirmek gerekir ki o başarı devamlılık kazanabilsin. Okçular Vakfı kurulduğundan beri her alanda gerek lisanslı sporcu sayılarımız gerek antrenör hakem sayılarımız gerek ulusal ve uluslararası müsabakalara katılıp derece kazanan sporcularımızın sayısı çok arttı. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı madalyalardan birini okçuluk getirmiş oldu. Dolayısıyla bu üç Okçular Vakfı sporcusuyla YETEV olarak burs protokolü imzalamış olacağız. Sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyatlarının sonuna kadar kafası rahat olsun, başarılarına odaklansınlar ve arkalarında güçlü bir desteğin olduğunu bilsinler diye böyle bir adım atıyoruz. Bu organizasyonu küçük öğrencilerimizle toplanarak yapalım dedik; çünkü onları da özendirmiş olmak istedik. Disiplinli, istikrarlı çalışmanın; doğru ekiplerle, doğru bir ekosistemle donatıldığı zaman başarıyla taçlanması mümkün oluyor. Bu başarının devamlı kılınması da bu tür uzun soluklu destek protokolleri ile mümkün oluyor" dedi.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını göndere çektiren sporcularımızın YETEV'in sağladığı bu bursla beraber kafalarının daha rahat olacağını ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için başarılarına daha çok odaklanacaklarını söyledi. Sağlanan bu bursla beraber üzerlerindeki yükü hafiflettiği için YETEV'e ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

YETEV'in vermiş olduğu bursun hem motivasyon hem destek açısından son derece önemli olduğunu söyleyen milli sporcular, YETEV Mütevelli Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş'a teşekkürlerini sundular.

"ALACAĞIMIZ BU BURS DESTEĞİ BİZE BÜYÜK BİR MOTİVASYON SAĞLADI"

2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazan Paralimpik Okçu Öznür Cüre ise verilen burs desteğinin sporcular için öneminden bahsederek şöyle konuştu:

"Hiç kimse tek başına bir başarı elde edemez, Eğer boynumuzda bu madalya varsa onun arkasında kocaman bir ekip ve sizin için uğraşan insanlar var demektir. Bugün burada arkamıza bir destek aldığımız için çok mutluyuz. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarının sonuna kadar alacağımız bu burs bize büyük bir motivasyon sağladı" dedi.

Okçular Vakfı'na başladığı ilk gün yaşadığı ve hissettiği deneyimi anlatan Cüre, "2018 yılında Okçular Vakfı'na gittiğimde ilk gördüğüm şey gerçekten orada sıfırdan başlayabileceğim ve orada yükselebileceğimdi. Orada tamamen sizin ne kadar başarılı olacağınız değil, gerçekten bunu yürekten istiyor musunuz, bu sorgulanıyordu. Sandalye ihtiyacım ve malzeme ihtiyacım vardı, burada temin edildi. Bunları bizlere hiçbir karşılık beklemeden, sadece mutlu olmamız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz için sağlayan Okçular Vakfı'na ayrıca teşekkür ederim."

Protokol imza töreninin ardından Bilal Erdoğan, milli sporcularla birlikte ok attı. Kırgızistan ve Kazakistan gibi Türk dünyası ülkelerinin özel gereksinimli sporcularıyla da bir araya gelen Erdoğan, Kırgızistan'ın geleneksel kıyafetini giyerek sporcularla fotoğraf çekildi.