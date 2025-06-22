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Spor

Yiğit Arslan: Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ta, kaptan Yiğit Arslan açıklamalarda bulundu.

IHA22 Haziran 2025 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Yiğit Arslan: Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı kaptanı Yiğit Arslan, Fenerbahçe maçı sonrası, "Çok fazla kutlayacak bir şey yok. İlk olarak bir sonraki maçta seriyi eşitlemeye çalışacağız. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Avrupa'da bütün Türk halkını gururlandırdılar, çok önemli bir takım" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti. Siyah-beyazlılar seride durumu 2-1'e getirirken, karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncu Yiğit Arslan açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilere karşı 2-1 geride olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Yiğit, "Çok fazla kutlayacak bir şey yok. İlk olarak bir sonraki maçta seriyi eşitlemeye çalışacağız. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Avrupa'da bütün Türk halkını gururlandırdılar, çok önemli bir takım. Biz de taraftarımızla beraber iyi bir performans gösterip temsil ettiğimiz formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki maçta da 2-2 yapmaya çalışacağız. Bütün takım arkadaşlarımı teknik ekibi herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada maç öncesi fotoğrafının paylaşılması ve bireysel performansının sorulması üzerine Yiğit şu yanıtı verdi:

"Bugün kısmet benim adımaymış. Her gün başka bir opsiyonumuz var, bugün bendim çok şükür. Bir sonraki maçta da inşallah olurum."

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