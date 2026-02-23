Yiğit Yazıcı: Hedef WBC'nin altı kemeri

Profesyonel boksun başarı sporculardan Yiğit Yazıcı, 13 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen müsabakada Azerbaycanlı boksör Rauf Aghayev'i mağlup etti. Yiğit Yazıcı ve antrenörü Ali Çıtak, İHA muhabirine bu karşılaşma ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin zorlu geçtiğini söyleyen Yiğit Yazıcı, "Zorlu geçti. Skorumuz itibarıyla dünya üzerinde şu anda toplamda resmi kayıtlı 11 maç yaptım. 11 maçın 10'unu, 7'si nakavt olacak şekilde kazandım. Sadece 1 maçımı kaybettim. İnşallah o kaybettiğim maçın da tekrar rövanşını yapabilmek için bir maç yapmam gerekiyordu. O da iyi skorlu bir boksörle yapmam gerekiyordu. Amatörde hem dünya şampiyonu bulunan hem de profesyonel boksta birçok kemere sahip bir boksörle, Rauf Aghayev ile Moskova'da müsabakaya çıktık. Maçımızı kazandık çünkü çok iyi hazırlandık. Bu süreçte en önemlisi Ali Çıtak gibi yıllarını bu boksa ve spora adamış bir antrenörle olmanın ringde faydalarını ve avantajlarını görmüş olduk. Zorlu bir maç oldu ancak zafer bizim oldu. İnşallah bundan sonrası için daha büyük şampiyonalara, daha büyük maçlara hocamla birlikte katılacağız. Yüce Türk milletimizi gururlandıracağız. Bayrağımızı da o ringlerde dalgalandıracağız" diye konuştu.

"HEDEF WBC'NİN ALTI KEMERİ"

Hedefinin WBC'nin altı kemeri olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Daha önce dediğim gibi çıktığım müsabakada o kemer çok hayalimdi, kaybettim. Ancak şimdi o kemeri geri almak için çalışmalarımıza başladık. En geç 3 ay içerisinde hazırlık dönemimiz olacak. Ağır bir kamp döneminden geçmek zorundayız yoksa olmaz. Çünkü 'Antrenman ter dökmeyen ringde kan döker' sözüyle yola çıkıyoruz. Bu yüzden en az 3 aylık bir kamp dönemimiz olacak. Daha sonra o kemeri tekrar almak için, ülkemize getirmek için maça gideceğiz. Muhtemelen Asya kıtasından bir rakiple maçımızı yapacağız. Çünkü boksta sıralamamızda yüksek olduğu için skorumuz da iyi olduğu için artık bizim dünya sıralamasındakilerle maça çıkmamız gerekiyor. Hiçbir zaman işimiz bundan sonrası için kolay olmayacak. Ama biz zoru severiz, Allah'ın izniyle başarırız da. Türk'ün gücünü dünyaya göstermeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

ALİ ÇITAK: "BOKSÖRÜME GÜVENİYORDUM, ONA GÖRE HAZIRLIK YAPTIK VE MAÇIMIZI ALDIK"

Amatörde çok büyük başarılara imza atan sporcularla çalıştığını hatırlatan Ali Çıtak ise, "Yiğit Yazıcı, Gürkan Karadağ gibi dünya profesyonel boks maçları anlamında iyi yerlerde olması gereken sporcularla çalışıyorum. Biz elimizden geldiği kadar amatör ruhla sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Yiğit Yazıcı çok iyi bir sporcu. Avrupa şampiyonu, Asya şampiyonu bir sporcu. WBC'nin yukarılarda, daha yukarılarda dünya şampiyonluk kemer maçına kadar çıkarmak istiyorum. En azından ben de antrenör olarak kendimi göstermek istiyorum. Buralarda iyi maçlar yapacağız. Geçen hafta, ayın 13'ünde Rusya'da yaptığımız maçta çok büyük bir sporcuyla karşılaştık. WBC'nin bu Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu bir sporcusuyla karşılaştık. Çok iyi bir maç oldu. Ben boksörüme güveniyordum. Ona göre hazırlık yaptık, ona göre analizler yaptık ve maçımızı aldık. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Dediğimiz gibi bizim hedefimiz yukarılar, her zaman yukarılar, dünya şampiyonlukları. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bir hocanın isteyeceği şey, sporcusunun dünyanın en yukarısında olmasıdır. Bunu da ben hayal ediyorum, istiyorum ve biz bunu Türk insanına, Türk milletine armağan edeceğiz. Bu hevesle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE OLARAK DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Amatörde başarılı sporcuları olduğunu aktaran Çıtak, "Sporcular genelde profesyonele yöneliyor. Niye, profesyonelde para var. Profesyonelde tabii ki kemer alma şansımız var. İnsanlar dışarıda nasıl yapıyorsa biz de bu ülkede bunu becerebiliriz. Becermek zorundayız zaten. Kemer alacak sporcu var mı, var. Öncelikle iş adamlarının, büyük şirketlerin bunlara sponsor olması gerekiyor. Çünkü bu aç karnına yapılacak bir iş değil. Günde iki tane antrenman yapıyoruz, bir sabah ve bir akşam. Destek lazım. Ülke olarak destek vermemiz gerekiyor. Dünya şampiyonu tabii ki çıkarırız. Sinan Şamil Sam mesela dünya şampiyonu oldu. Hala da efsane. İşte bunun yanında Ali Eren Demirezen gibi Amerika'da dövüşen sporcularımız var. Şu anda dünya çapında dövüşen sporcularımız var. Avni Yıldırım, Volkan Gökçe, Yiğit Yazıcı, Gürkan Karadağ var. Ama bunlara imkan, destek olunursa tabii ki kemeri alırız. Alan insanlar bizden çok çok üstün insanlar değil. Biz de ona göre bir program yaparsak desteği de bizden esirgemezlerse ben dünya şampiyonu çıkartacağıma inanıyorum. Sporcularıma güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.