Yiğit Efe Demir: Finale kadar devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi Yiğit Efe Demir'in açıklamalarda bulundu.

İşte Yiğit Efe'nin açıklamaları:

"Zor bir maçtan döndük. Son dakika yediğimiz bir gol, 2-2 biten bir maç. Tabii bunun psikolojisi zor oluyor ama hemen toparlamaya çalıştık. Çünkü önümüzde çok önemli 4-5 maçımız daha var. Bu maçı da yenip finale kadar devam etmek istiyoruz. Ardından full konsantrasyonla derbiyi kazanmaya gideceğiz inşallah.

Kendi açımdan takımın ne istediğine bakıyorum. Fenerbahçe başarılı olursa ben de kendimi başarılı hissedeceğim."