İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
Spor

Yiğit Gökoğlan'dan sürpriz transfer

Bergama Futbol Kulübü, bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Yiğit Gökoğlan ile anlaştı.

DHA21 Ağustos 2022 Pazar 13:50 - Güncelleme:
ABONE OL

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bergama Futbol Kulübü, yeni yapılanma sonrası transferde harekata başladı. Sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan, teknik direktörlüğe ise Fatih Çardak'ı getiren Bergama FK, son olarak Kuşadasıspor forması giyen Yiğit Gökoğlan ile prensipte anlaşmaya vardı. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içinde sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Manisaspor'da profesyonelliğe imza atan Yiğit, Orduspor, Kayseri Erciyes, Akhisar Belediyespor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK, Modafen ve son olarak 2'üncü Lig'de Kuşadasıspor'da forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.