Yiğit Gökoğlan'dan sürpriz transfer

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bergama Futbol Kulübü, yeni yapılanma sonrası transferde harekata başladı. Sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan, teknik direktörlüğe ise Fatih Çardak'ı getiren Bergama FK, son olarak Kuşadasıspor forması giyen Yiğit Gökoğlan ile prensipte anlaşmaya vardı. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içinde sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Manisaspor'da profesyonelliğe imza atan Yiğit, Orduspor, Kayseri Erciyes, Akhisar Belediyespor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK, Modafen ve son olarak 2'üncü Lig'de Kuşadasıspor'da forma giydi.