Yiğitcan Bozoğlu: Hedefimiz ise Avrupa kupalarına gitmek

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu yedinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Aras Kargo, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda altıncı sıradaki Nilüfer Belediyespor' u ağırladı. Çekişmeli geçen mücadelede İzmir temsilcisi rakibini 25-20, 25-23, 19-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın 5-6 sıralama etabına yükseleceği serinin ikinci maçı, 12 Nisan'da Nilüfer Belediyespor'un ev sahipliğinde Bursa'da oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda ise üçüncü ve son karşılaşma 14 Nisan'da yine deplasmanda yapılacak.

"İZMİR TAM ANLAMIYLA BİR VOLEYBOL ŞEHRİ"

On yedi yıl aradan sonra İzmir'i play-off'lara taşımanın gururunu yaşadıklarını belirten Yiğitcan Bozoğlu, "Binlerce İzmirlinin desteğini arkamızda hissediyoruz. Umarım bunu bir adım daha ileriye taşıyarak Avrupa kupalarına katılma başarısını da göstereceğiz. İzmir tam anlamıyla bir voleybol şehri. Etrafınıza baktığınızda çocuklarıyla gelen anneler, babalar görüyorsunuz. Mutlu, neşeli bir şekilde takımımızı destekleyen sesler duyuyorsunuz. İzmir gerçekten takımına ve voleybola sahip çıkıyor. Böyle bir voleybol şehrinde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ADIM ADIM İLERLEYEREK HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Takımın birbirine çok kenetlendiğini ve ilk hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Başkan Bozoğlu, "Sahada olanlardan kenarda bekleyenlere kadar herkes oyun disiplinini koruyarak oynamayı önemsiyor. Birincil önceliğimiz zevk alarak oynamak, kazanmak ise bunun ardından geliyor. Sezon içerisinde bizi zorlayan yorgunluklar oldu ancak üstesinden gelmeyi başardık. Nilüfer Belediyespor bize çok ters gelen, çok kaliteli bir takım. İki farklı tarzda voleybol oynayan takımın karşılaşacağı keyifli bir süreç oluyor. Sezon başında play-off'lara katılmak ilk hedefimizdi, ikinci hedefimiz ise Avrupa kupalarına gitmek. Adım adım ilerleyerek hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Sahadaki atmosfer inanılmaz. Salonda kendi takımımızın sesinin yankılanması bizim için çok özel bir durum. İzmir çok daha iyilerini hak ediyor ve biz de bu yüzden her sene çıtayı biraz daha yükseğe taşıyoruz. Planlı bir şekilde stratejilerimiz hazır, çok daha iyi yerlere ulaşacağımızı umuyorum" cümlelerine yer verdi.