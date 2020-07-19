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Spor

Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'dan ayrıldı

Elazığspor ile sözleşmesi sona eren takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan, yönetimin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 13:25 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:25
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Elazığspor’un kaptanı Yiğitcan Erdoğan, yeni sezon için dönmeyeceğini teknik heyete bildirdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan üzüntüsü yaşandı. 2018-2019 Sezonu ara transfer döneminde Fatih Karagümrük’ten Elazığspor’a transfer olan ve 1.5 sezondur Bordo-Beyazlı ekipte forma giyen başarılı oyuncu, biten sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Elazığspor yönetiminin yeni sezonda da kadroda görmek istediği tecrübeli stoper, teklifi geri çevirdi.

ERİŞ: “HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK”

Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Yiğitcan’ı biz yeni sezonda da kadromuzda görmek istedik ancak kendisi ailesine yakın olmak istediğini belirterek teklifimizi kabul etmedi. Kendisi takımımızın kaptanıdır ve çok değerli bir oyuncudur. Her şey gönlünce olsun diyelim ama bizim kapımız her zaman kendisine açıktır" dedi.

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