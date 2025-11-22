Yiğitcan Turna: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz

Ligin ilk maçında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında 77-66 skorla galip gelen Gaziantep ekibi, ikinci hafta evinde CMF Gold Harem Spor'u 89-76 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, ilk mağlubiyetini 3. hafta deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet alan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 18 puanla 3. sıraya yerleşti.

"SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, sezon başı iyi çalıştıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Takımdaki 3-4 oyuncunun sakat olmasının sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Baş, buna rağmen 10 maçta 8 galibiyet almalarının kendilerini mutlu ettiğini, ilerleyen zamanda daha iyi bir oyun izleteceklerine inandığını anlattı.



Ocak ayından itibaren her maça final gibi bakılması gerektiğine dikkati çeken Baş, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle düşmeye aday olanlar ve play-off'a girmeye çalışanlar, yukarı da yer almaya çalışanlar diye lig 2-3 gruba ayrılacak ve her maç bizim için final gibi olacaktır. Skor anlamında istatistiğimiz iyi başladığımızı gösteriyor ama ben hala sistemin tam takım olmamasından kaynaklı aksaklıklar yaşadığımızı görüyorum. Hala basit hatalar yapılabiliyor ve müdafaa tarafında aksayabiliyoruz. Oyun anlamında eksiklerimiz olsa da skor olarak sevindirici skorlar alıyoruz. Genel olarak gelişmeye ihtiyacımız var."

Son maçlarda taraftara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Baş, bunun artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise yaşadıkları 2 mağlubiyeti deplasmanda aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şu anki durumumuzun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Lig çok uzun ve çok maçımız var. Bu şekilde kazanarak devam edip, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu takıma gelen her oyuncu özellikle seçilerek geldi. Bu yüzden kulübümüzde çok güzel bir aile yapısı var, antrenmanlarımız sert geçiyor. Saha dışında hep birlikte zaman geçiriyoruz, güzel bir kimyamız var. Bunu da sahaya ne kadar yansıttığımız çok önemli, inşallah bunun üstüne koyarak daha da iyi yerlere gelmek istiyoruz. Son maçlarda taraftar sayımız artmaya başladı, bu bizi çok mutlu ediyor. Ligin devamı daha da zorlaşıyor. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bu yüzden taraftarımızı bu atmosferi yaşamaya davet ediyoruz."