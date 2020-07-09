İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8662
  • EURO
    7,7624
  • ALTIN
    397.529
  • BIST100
    115794
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yıldıray Baştürk ve Hamit Altıntop'tan başkonsolosa ziyaret
Spor

Yıldıray Baştürk ve Hamit Altıntop'tan başkonsolosa ziyaret

Almanya'da doğup büyüyen ve futbola bu ülkede başlayan eski milli takım oyuncularından Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'yi makamında ziyaret etti.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 18:05
ABONE OL

Başkonsolos Şener Cebeci'ye nezaket ziyaretine bulunan eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile eski milli bir futbolcu Yıldıray Baştürk, başkonsolosa üzerinde Şener Cebeci yazılı olan kırmızı-beyaz forma hediye etti. 

Ziyarette, futbol ağırlıklı bir sohbet yapıldığı öğrenilirken, samimi geçtiği belirtilen ziyareti bir fotoğrafla sosyal medya hesabından paylaşan T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, eski milli futbolcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti takipçilerine aktardı. Trabzon Of doğumlu olan başkonsolos Şener Cebeci, "Hamit Altıntop'un Of'un damadı olduğunu öğrendim. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.