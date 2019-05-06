Yıldırım’a 4 maddelik itiraz

BEŞİKTAŞ Kulübü, Galatasaray derbisinin hakemi Bülent Yıldırım’ı MHK’ye şikayet edecek. Başkan Fikret Orman’ın Yıldırım’ın maçta yaptığı hatalarla ilgili bir dosya hazırladığı ve MHK’ya yazılı olarak bir başvuru yapılacağı belirtildi. Galatasaraylı yöneticiler gibi MHK’yı ziyaret etmeyi düşünmeyen Orman’ın, yazılı olarak yapacağı şikayetlerde şu ana başlıkların yer alacağı öğrenildi.

1- Galatasaray’ın ilk golünü attığı pozisyon öncesinde tac atışı kararının yanlış olduğu, topun kesinlikle Caner Erkin’e çarpmadığı vurgulanacak.

2- Lens’in sarı kart gördüğü Marcao ile çarpıştığı pozisyonda, faulü arkadan gelen G.Saraylı oyuncu yaptı, sarıyı Lenes gördü.

3- Necip faul yapmadan topu rakibinden aldı, ancak hakem faul verdi ve Beşiktaş’ın gollük atağı kesildi.

4- Caner’e Belhanda ile, Vida’ya da Diagne ile girdiği pozisyonda gösterilen sarı kartlar yanlıştı.