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Spor

Yıldız futbolcu veda ediyor! Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın gelecek sezonki planlamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, sezon başında transfer edilen yıldız ismin ayrılığını duyurdu. İşte detaylar...

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Yıldız futbolcu veda ediyor! Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, bu sezon istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılarda yıldız futbolcunun sezon sonunda ayrılacağını belirtti.

Serdal Adalı, Ciro Immobile'nin takıma veda edeceğini şu sözlerle duyurdu;

"3 tane üstünde çalıştığımız futbolcu var. Birileri gitmeden transfer olmaz. Ver 50 milyon Euro gönder! Onu yapmam ben. Ben Immobile'nin gelecek sezonki parasını da isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Çok ümitliydim son iki maçta ama gol orucunu bozamadı. Benim de aldığım geri dönüşler sezon sonunda ayrılacağı yönünde. Çok ciddi bir 9 numara alacağız. Semih için devre arasında da ilgilenenler oldu. İkinci senemizde hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştireceğiz, bu biraz da mali yapıya da bağlı."

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