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Spor

Berisha'nın menajeri, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi

Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.

15.01.2020  09:56 - Güncelleme: 15.01.2020  09:56

Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.

MAAŞ BÜTÇESİ RAHATLAYACAK

Kanarya; devre arasında maaş bütçesini rahatlatıyor. Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Zajc, Moses, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk Jailson gibi isimlerle yollar ayrılınca maaş bütçesinde önemli bir boşluk açılacak. Bu da sarı-lacivertlilere transferde hareket kabiliyeti sağlayacak.

(Fotomaç)

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