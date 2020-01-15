Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.
MAAŞ BÜTÇESİ RAHATLAYACAK
Kanarya; devre arasında maaş bütçesini rahatlatıyor. Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Zajc, Moses, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk Jailson gibi isimlerle yollar ayrılınca maaş bütçesinde önemli bir boşluk açılacak. Bu da sarı-lacivertlilere transferde hareket kabiliyeti sağlayacak.
(Fotomaç)