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Spor

Yıldız Boks Milli Takımları'nın kampı sona erdi

Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan Yıldız Boks Milli Takımları, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılmak için şehirden ayrıldı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
Yıldız Boks Milli Takımları'nın kampı sona erdi
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Milli takım antrenörü Nazım Yiğit yaptığı açıklamada, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yoğun bir çalışma sürecinin geride kaldığını anlatan Yiğit, "Elimizden geldiğince çok iyi bir şekilde hazırlandık. Bu turnuvada kotalarımızı alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takım Başantrenörü Cahit Himoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Verimli bir kampın ardından Kastamonu'dan ayrılıyoruz. Kamp döneminde ve sonrasında verdiği destek için federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ederiz." dedi.

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