Yıldız Boks Milli Takımları'nın kampı sona erdi

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit yaptığı açıklamada, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yoğun bir çalışma sürecinin geride kaldığını anlatan Yiğit, "Elimizden geldiğince çok iyi bir şekilde hazırlandık. Bu turnuvada kotalarımızı alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takım Başantrenörü Cahit Himoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Verimli bir kampın ardından Kastamonu'dan ayrılıyoruz. Kamp döneminde ve sonrasında verdiği destek için federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ederiz." dedi.