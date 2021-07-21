Star.com.tr 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:24

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder'e eski Roma kalecisi ve takım arkadaşı Pau Lopez övgüler dizdi. Pau Lopez verdiği röportajda Cengiz Ünder'e çok güzel bir mesaj gönderdi. Roma'dan ayrılan İspanyol kaleci yeni sezondan Marsilya forması giyecek. İspanyol file bekçisi Steve Mandanda ile forma rekabetine girecek.

Marsilya kulübünün yeni kalecisi Fransız basınına verdiği ilk röportajında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e de övgüler dizdi. Pau Lopez, "Cengiz Ünder harika bir futbolcu. Roma'da olduğumuz yıl çok fazla oynamadı. Ama yine de diğerlerinden üstün olduğunu gösterdi. Normal seviyesinde, bire bir fark yaratabilir. O gerçekten çok iyi bir futbolcu." dedi.

Roma'da üç sezon geçiren Cengiz Ünder, geçen sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralanmıştı. Ada temsilcisinde tüm kulvarlarda 19 maça çıkan milli futbolcu, iki gol atmıştı. Milli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.