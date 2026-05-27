Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda orta sahanın önemli isimlerinden Mario Lemina, takıma veda edebilir.

Galatasaray ve Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri yavaşladı. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor maçının ardından sarı kırmızılılarda kalmak istediğini açıklasa da görüşmeler beklentilerden farklı ilerliyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar takımları, Mario Lemina ile ilgileniyor. Haberde Lemina'nın farklı deneyim yaşamaya açık olduğu belirtildi.

Galatasaray'da 2. dönemini yaşayan Mario Lemina, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.