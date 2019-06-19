Yıldız istemiyorum

SÜPER Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, yıldız oyuncular alıp yaşlı bir takım kurmak istemediğini belirterek, “Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE LİGİ KOLAY DEĞİL

Romanya ve Kayserispor’dan bazı oyuncuların aralarına katılacağını belirten Sumudica şöyle devam etti: “Ligi tanıyan oyuncular aramızda olmalı. Çünkü Türkiye ligi sanıldığı kadar kolay değil. Bence Avrupa’nın en iyi liglerinden birisi.Bu yüzden oyuncu seçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten bunun için yoğun çaba gösteriyoruz. Oyunumuza katkı veren futbolcular aramızda olacak.”

TARAFTARA İYİ FUTBOL SÖZÜ

Rumen teknik adam, taraftarlara da şöyle seslendi:“Taraftarlar gelip bizi desteklesinler. Onlara söz veriyorum iyi bir takım olacağız. Bizim için takım ve taraftarın bir arada olması çok önemli. İyi futbolu sahaya yansıtmak için yönetici, başkan, oyuncular ve teknik heyet olarak elimizden geleni yapacağız. Başarı için oyuncularla, taraftarın ve şehrin birbirine çok yakın olması gerekiyor.”