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Spor

Yıldız oyuncu, Avcı'ya hazırım dedi! Trabzonspor'da hasret bitiyor

Trabzonspor'da Nicolas Pepe heyecanı yaşanıyor. Transferin son günlerinde Premier Lig devi Arsenal'den kadroya dahil edilen yıldız oyuncu, ilk maçına çıkmak için teknik direktör Abdullah Avcı'ya 'hazırım' mesajı verdi.

Fanatik17 Ekim 2023 Salı 09:37 - Güncelleme:
Yıldız oyuncu, Avcı'ya hazırım dedi! Trabzonspor'da hasret bitiyor
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Trabzonspor, Nenad Bjelica sonrası yeniden göreve getirdiği Abdullah Avcı ile çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bordo-Mavililer'de Alanyaspor maçının hazırlıkları devam ederken tecrübeli teknik adamın 11 tercihi de merak ediliyor.

NEŞELİ İDMAN

Pazartesi günü Papara Park'ta Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Bordo-Mavililer, ilk bölümde teknik ısınma yaptı, ikinci bölümde ise ayak tenisi oynadı.

ONUACHU DİNLENDİRİLDİ

Bordo-Mavili formayla çıktığı 4 maçın 3'ünde ağları havalandıran Paul Onuachu, Milli arada Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun tempoda çalıştı. Yıldız forvet, dünkü idmanda ise dinlendirildi.

PEPE'DEN HOCASINA: OYNAMAYA HAZIRIM

Transferin son günlerinde Arsenal'den kadroya katılan Nicolas Pepe, sakatlık problemi nedeniyle geride kalan süreçte forma giyemedi. Milli arada antrenmanlara katılan Fildişili kanat oyuncusu, artık sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Abdullah Avcı'nın durumunu yakından takip ettiği Pepe, "Kendimi iyi hissediyorum. Görev verirseniz, oynamaya hazırım. Takıma katkı sağlamak istiyorum" sözleriyle hocasından forma talep etti.

KADRODA OLABİLİR

Pazartesi akşamı Papara Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek olan Bordo-Mavililer'de, Pepe'nin kadroda olma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşması zaman alacağı için 11'de başlaması çok zor gözüküyor.

MİLLİLERE GÖRE 11 TERCİHİ

Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Baniya'nın yanı sıra Bakasetas, Fountas, Kourbelis (Yunanistan), Trezeguet (Mısır), Denswil (Surinam) ve Bardhi (Kuzey Makedonya) milli takımlara gitmişti. Abdullah Avcı, bu oyuncuların geri dönüşteki yorgunluk ve sakatlık durumuna göre ilk 11 tercihini netleştirecek.

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