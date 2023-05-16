Yıldız oyuncu Jorge Jesus'a ateş püskürdü! Forma giymek istiyorum...

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva, Benfica dönemine dair açıklamalarda bulundu. Forma şansının çok az olduğundan şikayet eden tecrübeli orta saha oyuncusu Jorge Jesus'u eleştirdi. Benfica forması ile sadece 3 maçta forma giyen yıldız oyuncu daha sonra yıldızının patlayacağı Monaco'ya transfer olmuştu. ,

BERNARDO SİLVA'DAN JORGE JESUS'A "JESUS BENİ YEDEKLERDE BİLE GÖRMEK İSTEMEDİ..."

2014 yılında Benfica B takımından A takıma yükselen Bernardo Silva, geleceği parlak bir oyuncu olarak görülüyordu. Jorge Jesus önderliğinde 2014/2015 sezonunu şampiyon tamamlayan Benfica'da forma şansı bulamayan Bernardo Silva, o sezonun tamamını Monaco'da geçirmiş ve Benfica ile yalnızca 3 resmi maça çıkabilmişti.

JORGE JESUS'A BÜYÜK ELEŞTİRİ

Bnefica'da geçirdiği kötü dönemi eleştiren Bernardo Silva, açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu " "Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olmadı. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica forması giymekti ama bunu sadece 3 maç gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi..." dedi.

Star Gazetesi