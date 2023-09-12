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Spor

Yıldız oyuncu takımda kalıyor! İsmail Kartal bırakmadı

Fenerbaçe'de Emre Mor'un takımda kalması kesinleşti. Sarı lacivertli ekip, gelen tekliflere rağmen 3 kulvarda sürdüreceği yarışta bir futbolcu kaybetmek istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yetenekli oyuncunun gitmesine izin vermedi.

12 Eylül 2023 Salı 10:10 - Güncelleme:
Yıldız oyuncu takımda kalıyor! İsmail Kartal bırakmadı
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Geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Emre Mor için sarı-lacivertli takıma transfer teklifleri geliyor.

Son olarak Adana Demirspor'un Emre Mor'a ilgisi olduğu iddia edilmişti. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Mor'u takımdan göndermeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertli kulübün, Emre Mor için gelen transfer taleplerinin tamamını geri çevirdiği öğrenildi.

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Kariyerine Brönshöj Boldklub'da başladı. Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giydi.

Geride bıraktığımız sezon başında Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 26 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

1.69 cm boyundaki Emre Mor, 15 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti ve 1 gole imzasını attı. Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro...

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