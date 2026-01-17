İSTANBUL 5°C / 2°C
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
  • Spor
  • Yıldız oyuncu ''Tamam'' dedi: Fred'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu!
Spor

Yıldız oyuncu ''Tamam'' dedi: Fred'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred için karar verildi. Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun takımda düşünülmediğini futbolcu tarafına bildirdi. Ancak Fred'in takımda kalması da söz konusu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 19:26 - Güncelleme:
Yıldız oyuncu ''Tamam'' dedi: Fred'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu!
Fenerbahçe devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Samsunspor'dan Musaba, Beşiktaş'tan Mert Günok ve Lazio'dan Guendoizi'yi kadrosuna katan sarı lacivetliler şimdi de Kante'nin peşinde. Ancak Kante'yi kulübü serbest bırakmaya yanaşmazken Fenerbahçe'de Fred'in takımda kalıp kalmayacağı da bu transfere bağlı. Eğer Kante, sarı lacivertlilere gelirse Fred, takımdan ayrılacak.

GÖZLER KANTE TRANSFERİNDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu kez N'Golo Kante için girişimlerini hızlandırdı. Ancak yıldız futbolcunun kulübü Al-Ittihad, Kante'yi serbest bırakmaya sıcak bakmazken, bu transferin Fred'in geleceğini de doğrudan etkileyecek.

FRED'İN DURUMU KANTE'YE BAĞLI

Sarı-lacivertli yönetimin planına göre Kante'nin transferinin gerçekleşmesi halinde Fred ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Kante'nin transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Brezilyalı orta saha takımda kalacak.

OLYMPİACOS'TAN RESMİ TEKLİF

Olympiacos, Fred için Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu. Gazeteci Elise Bouche Arats'ın aktardığı bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, anlaşmaya 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonu eklemeyi planlıyor.

