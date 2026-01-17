Fenerbahçe devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Samsunspor'dan Musaba, Beşiktaş'tan Mert Günok ve Lazio'dan Guendoizi'yi kadrosuna katan sarı lacivetliler şimdi de Kante'nin peşinde. Ancak Kante'yi kulübü serbest bırakmaya yanaşmazken Fenerbahçe'de Fred'in takımda kalıp kalmayacağı da bu transfere bağlı. Eğer Kante, sarı lacivertlilere gelirse Fred, takımdan ayrılacak.

GÖZLER KANTE TRANSFERİNDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu kez N'Golo Kante için girişimlerini hızlandırdı. Ancak yıldız futbolcunun kulübü Al-Ittihad, Kante'yi serbest bırakmaya sıcak bakmazken, bu transferin Fred'in geleceğini de doğrudan etkileyecek.

FRED'İN DURUMU KANTE'YE BAĞLI

Sarı-lacivertli yönetimin planına göre Kante'nin transferinin gerçekleşmesi halinde Fred ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Kante'nin transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Brezilyalı orta saha takımda kalacak.

OLYMPİACOS'TAN RESMİ TEKLİF

Olympiacos, Fred için Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu. Gazeteci Elise Bouche Arats'ın aktardığı bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, anlaşmaya 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonu eklemeyi planlıyor.