İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2797
  • EURO
    50,2017
  • ALTIN
    6388.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yıldız oyuncudan kötü haber! Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Spor

Yıldız oyuncudan kötü haber! Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, sakat futbolcuların sağlık durumunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız oyuncu Gabriel Sara'nın dizinde gerilme ve kanama tespit edildi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Yıldız oyuncudan kötü haber! Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
ABONE OL

Galatasaray, futbolcuları Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi.

Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Sara'nın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.