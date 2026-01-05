İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Yıldız oyuncuya yoğun ilgi: Süper Lig devleri yarışta!

Süper Lig'in iki dev kulübü transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, Saint-Etienne forması giyen Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ile ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

5 Ocak 2026 Pazartesi 21:04
Yıldız oyuncuya yoğun ilgi: Süper Lig devleri yarışta!
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili ile ilgileniyor. Everton ve Benfica da Gürcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

ÖNEMLİ TAKIMLAR PEŞİNDE

Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili, transfer için önemli takımları peşine taktı. Foot Mercato'da yer alan habere göre, daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gürcü futbolcu için Fenerbahçe de yarışa dahil oldu.

İngiltere'den Everton ve Portekiz'den de Benfica, Zuriko Davitashvili ile ilgileniyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Davitashvili, Saint-Etienne'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Ligue 2'de mücadele eden ve Ligue 1 için yarışta olan Saint-Etienne ise 24 yaşındaki futbolcusunu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor.

SEZON PERFORMANSI

Saint-Etienne forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Zuriko Davitashvili, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili'nin, Saint-Etienne ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

