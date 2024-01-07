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Spor

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için geliyor! Havalimanı dolup taşacak

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile anlaştığı iddia edildi. Aktarılana göre, tecrübeli savunmacı yarın İstanbul'a gelecek.

7 Ocak 2024 Pazar 23:12 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için geliyor! Havalimanı dolup taşacak
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Ocak ayındaki transfer döneminde kadrosuna bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi.

BONUCCI GÜNDEME GELDİ

Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki tecrübeli stoper için görüşmelere başladığını duyurdu.

ROMA DA İLGİLENİYOR

Deneyimli savunma oyuncusu ile Fenerbahçe dışında Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncunun, az süre alması nedeniyle devre arasında Alman ekibinden ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

Leonardo Bonucci'nin sözleşmesinin bulunduğu Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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