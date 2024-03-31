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Spor

Yıldız teknik adam kafayı ona taktı! Israrla Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Son dönemde gösterdiği performans ile yıldızını iyice parlatan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artamaya devam ediyor. Milli oyuncuyu özellikle İngiliz ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta ısrarla takımında görmek istiyor. İşte detaylar...

31 Mart 2024 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Yıldız teknik adam kafayı ona taktı! Israrla Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
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Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle son 2 sezonda büyük bir yükselişe geçen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor.

DEVLERİN RADARINDA

2018 yılında Kanarya'ya imza atan 24 yaşındaki milli yıldız, performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor. Adı sık sık İtalyan takımlarıyla anılan genç oyuncu, İngiliz devlerinin de radarına girdi.

ARTETA FERDİ'YE HAYRAN

Football London'un haberine göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu 'yaz aylarında yapabilecekleri ilk transfer' olarak tanımladı. Arteta'nın, her iki kanatta da bek olarak oynayabildiği için 24 yaşındaki oyuncuya hayran olduğu belirtildi.

DİĞER DEVLER DE TAKİPTE

Haberde; Tottenham, Liverpool ve Napoli'nin de Kadıoğlu'nun durumunu takip ettiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, 2018 yılından bu yana takımın formasını giyen milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis bekliyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." sözlerini sarf etmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gol 4 asistlik bir katkıda bulundu ve 3.369 dakikada sahada kaldı.

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