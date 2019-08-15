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Yıldızlar karması Galatasaray

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Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılan, ligde de yeniden zafere ulaşmanın hesaplarını yapan Galatasaray, bu sezon adeta yıldızlar karması şeklinde sahaya çıkacak.
 
Sarı-kırmızılıların ideal 11'inde yer alan futbolcuların çoğunun Avrupa'nın üst düzey liglerinde görev yaptığı, birçoğunun da milli takımlarında görev aldığı dikkatlerden kaçmadı.
 
Cim-Bom'un ilk 11'inde yer alacak kaleci Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olurken, Mariano da Bordeaux ve Sevilla formalarıyla Avrupa'da boy gösterdi. 23 yaşındaki stoper Marcao, Portekiz Ligi'nden Galatasaray'a gelirken, Luyindama da Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda yer alıyor. Japonlar'ın üst düzey futbolcuları arasında yer alan Nagatomo da tam 117 kez milli formayı giyerken, Inter gibi Avrupa'nın üst düzey bir takımında forma giydi.
 
Nzonzi-Seri ikilisi geçen sezon transferde göz doldururken, Feghouli ile Belhanda da üst düzey kariyere sahip oyuncular...
 
Aynı şekilde Babel de Hollanda Milli Takımı'nda kendini kabul ettiren bir yıldız isim... Kolombiya Milli Takımı Kaptanı Falcao da gerek milli gerekse Avrupa takımları forması altında birçok gole imzasını koydu.
 
GALATASARAY'IN İDEAL 11'İ
 
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Nzonzi
Seri
Feghouili
Belhanda
Babel 
Falcao
 
(Skorer)

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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