THY'nin tarifeli seferiyle Tokyo'dan İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen "Filenin Sultanları", Arnavutköy Belediyesinin minik voleybolcuları ile taraftarlar tarafından Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, ülkece mutlu olduklarını vurgulayarak, "Filenin Sultanları'nı hep beraber karşıladık. Başkanımıza, hocalarımıza ve oyuncularımıza, bize bu gururu yaşattıkları için tek tek teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleler." diye konuştu.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Filenin Sultanları, belki de dünyada örneği olmayan bir şekilde 1 yılda 3 şampiyonluk elde etti. Bu çok büyük bir gurur. Uzun bir maratondu. 4 ay boyunca evlerinden ve memleketlerinden uzakta, yılmadan mücadele ettiler ve bizim gururumuz oldular. Artık hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. Türk sporunda bir ilki gerçekleştireceğiz inşallah. Bunu da başaracak güçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU OYUNCULARLA VE EKİPLE GURUR DUYUYORUM"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, bu yazı çok iyi geçirdiklerini belirterek, "Hedefimize ulaştık. Bu oyuncularla ve ekiple gurur duyuyorum. Çok yorgunuz ve dinlenecek çok az zamanımız var. Gösterdiğimiz başarıdan dolayı da gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA HEDEFLERİMİZİ DAHA YUKARI ÇIKARTIYORUZ"



A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, bir sonraki yazı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu yazın üçüncü ve en önemli turnuvası olan Olimpiyat Elemeleri'nden sonra tekrar bir aradayız. Hedeflerimize ulaşmış durumdayız ve bundan dolayı çok mutlu, huzurluyuz. Ülke olarak hepimizin onur duyduğu başarılar yakaladık. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Her bir birey bu yazı unutulmaz kıldı. Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarı çıkartıyoruz. Artık hedefimiz çok daha yüksek. Artık madalyanın rengi ne olacak, onu konuşuyoruz. Bu başarı; sıkı çalışma ve disiplin sayesinde gerçekleşti. Takım arkadaşlarımla beraber çalışmak benim için büyük bir keyifti."

Sıcak karşılama için teşekkür eden Eda Erdem Dündar, "Gerçekleştirdiğimiz başarılar, tarihe altın harflerle yazılacak başarılar. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra olimpiyat elemelerini yenilgisiz bitiren tek takım olduk. Bu başarı, çalışma azmi ve disiplin sayesinde gerçekleşti. Hocamız ilk geldiğinde, bu yazın en iyi yazımız olacağını söylemişti. Hocamıza bu başarılara bize inandırdığı için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Heykelinin yapılacak olmasıyla ilgili görüşlerini aktaran ay-yıldızlı sporcu, "Kulübümüzün (Fenerbahçe) efsaneleri arasında anılmak benim için gurur kaynağı. Başkanımız (Ali Koç) konuşurken heyecanla ve mutlulukla dinledim. Kulübümüzün efsaneleri arasında yer almak paha biçilemez. Kendimi bu sayede ölümsüzleştirdim. Taraftarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BU TAKIMLA VE KENDİMLE ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Milli takım oyuncularından Hande Baladın, gördükleri sevgiden dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu yaz üçüncü kez şampiyon olduk. Yazın başından beri çok büyük emekler verdik. Bu takımla ve kendimle çok gurur duyuyorum. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor." açıklamasını yaptı.

"HEDEFİMİZ ARTIK OLİMPİYAT"

Ay-yıldızlı voleybolcu Gizem Örge ise rüya gibi bir yaz geçirdiklerini dile getirerek, "Gerçekten çok gururluyuz. Milletler Ligi'ne başladığımızdan beri bu başarının sinyallerini veriyorduk. Halkımızın bize inandığı gibi üç kupayla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Hedefimiz artık 2024 Paris Olimpiyatları." diye konuştu.

"BİZİ DESTEKLEYEN TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Milli voleybolcu Aslı Kalaç, altın gibi bir yaz geçirdiklerini belirterek, "Bütün turnuvalardan kupayla ve altın madalyayla ayrıldık. Çok mutluyuz. Bizi destekleyen Türk halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"İNŞALLAH DAHA GÜZEL BAŞARILARA"

Libero Simge Aköz ise olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek istediklerini vurgulayarak, "Alnımızın akıyla bitirdiğimiz bir sezon oldu. Daha güzel başarılara inşallah. Artık çıtayı çok yükselttik. Bence bunu da Türkiye'ye borçluyuz. Aldığımız o madalyalar her şeye değer. Çok büyük bir istikrar gerçekten." şeklinde görüş belirtti.