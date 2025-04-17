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Spor

Yılın buluşması! Fatih Terim Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor

Fatih Terim Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu için harekete geçti. Sarı lacivertlilerde gözden düşen tecrübeli futbolcu Cenk Tosun, flaş bir transfere imza atıyor. İşte Fatih Terim'in Cenk Tosun hamlesi...

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
Yılın buluşması! Fatih Terim Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor
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Uzun yıllar ülkemizde ve A Milli Takım'da görev yapan Fatih Terim, yeni bir maceraya atılmıştı. Tecrübeli teknik direktör, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçti. Yeni sezon öncesi transfer planlamalarına başlayan 71 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe'nin milli yıldızını gözüne kestirdi.

FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile yola devam etmek istiyor. Tecrübeli teknik adam ile yeni sezonda başarı hedefleyen Suudi kulübü, transfer dönemini de hareketli geçirecek. Teknik direktör Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamaya hazırlanan kulüp, sürpriz bir hamle de gerçekleştirebilir. Bu sezon Fenerbahçe'de gözden düşen ve takımdan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un yeni adresi Suudi Pro Ligi olabilir.

CENK TOSUN GÜNDEME GELDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in, daha önce A Milli Takım'dan öğrencisi olan Cenk Tosun'u takımına getirmek istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de istediği kadar süre bulamayan, bu sebeple takımdan ayrılmaya sıcak bakan tecrübeli santrfor, yaz aylarında Suudi kulübüne imzayı atabilir.

Öte yandan teknik direktör Terim'in Cenk dışında ses getirecek birden fazla transfer hamlesi daha yapması bekleniyor. Suudi Arabistan kulübünde 16 maça çıkan 71 yaşındaki antrenör, 9 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti.

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