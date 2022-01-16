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Spor

Yılın en iyi 12 kadın voleybolcusu açıklandı: Listede Eda Erdem de var

Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından ‘Yılın En İyi 12 Kadın Voleybolcusu' açıklandı. Listede Fenerbahçe kadın voleybol takım kaptanı ve milli voleybolcu Eda Erdem de yer alıyor.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 18:24 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:25
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Uluslararası Voleybol Federasyonu, 'Yılın En İyi 12 Kadın Voleybolcusu' listesini açıkladı. 2011-2017 yılları arası Fenerbahçe, 2018-2020 yılları arası Eczacıbaşı formaları giyen Kim Yeon-koung, yılın en iyi kadın voleybolcusu listesinde zirvede yer aldı. Güney koreli sporcu, Türkiye'de forma giydiği dönemde lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı.

ABD'li voleybolcu Justine Wong Orantes'in ikinci, İtalyan Paola Egonu'nun üçüncü sırada olduğu listede milli voleybolcu Eda Erdem 11. sırada kendisine yer buldu.

Yılın En İyi 12 Kadın Voleybolcusu listesinde şu isimler yer aldı:

1- Kim Yeon-koung

2- Justine Wong Orantes

3- Paola Egonu

4- Tijana Boskovic

5- Carol Gattaz

6- Jordan Larson

7- Gabriela Guimaraes

8- Arina Federovtseva

9- Jordyn Poulter

10- Macris Carneiro

11- Eda Erdem

12- Isabelle Haak

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