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Spor

Yılın ilk bombası Sadio Mane! Rüya transfer resmen gerçek oluyor

Süper Lig'in sona ermesi ile takımlarımız gelecek sene için çalışmalara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Sadio Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. İşte Sadio Mane haberinin detayları...

Emre Sarı5 Haziran 2025 Perşembe 22:00 - Güncelleme:
Yılın ilk bombası Sadio Mane! Rüya transfer resmen gerçek oluyor
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Süper Lig'in sona ermesi ile takımlarımız gelecek sene için çalışmalara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Sadio Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Senagalli oyuncu geçen yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

GALATASARAY SADİO MANE'Yİ BİTİRİYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık o bölge için arayışları olan Galatasaray, ilk sıraya Mane'yi ekledi. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor. Bu durumda da Senagelli oyuncu yakın zamanda Türkiye'de olacak.

60 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 97 maçta 37 gol ve 23 asist başarısı gösterdi.

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