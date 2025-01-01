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  • Yılın imzası! Paul Pogba “geliyorum” dedi: 2 yıllık anlaşma tamam
Spor

Yılın imzası! Paul Pogba “geliyorum” dedi: 2 yıllık anlaşma tamam

Paul Pogba için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerinde son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giydikten sonra kulüpten ayrılan Fransız yıldız, sonunda Süper Lig'e geliyor. İstanbul devleri Paul Pogba için harekete geçerken transferde sona gelindi. İşte detaylar…

1 Ocak 2025 Çarşamba 07:30 - Güncelleme:
Yılın imzası! Paul Pogba “geliyorum” dedi: 2 yıllık anlaşma tamam
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Paul Pogba, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Manchester United ve Juventus gibi takımlarda top koşturan yıldız orta saha için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Buna göre Paul Pogba için birçok kulüp nabız yoklarken İstanbul devi işi bitiriyor.

PAUL POGBA GELİYOR

Paul Pogba, Süper Lig devlerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakın markajında. Ligde şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği kaydedilirken Paul Pogba transferini de bitirmek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran transfer sürecinde önde olan Kartal'ın, Paul Pogba'ya 2 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Anlaşma sağlanması takdirde Fransız orta sahanın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

POGBA'YA AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Paul Pogba'ya ülkesi Fransa'dan da tekliflerin olduğu belirtildi. Futbolcunun henüz herhangi bir karar vermediği belirtilerken, ara transferde yeni takımına katılması bekleniyor.

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