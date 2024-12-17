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Spor

Yılın imzası! Takımın yeni stoperi Sergio Ramos: Süper Lig devi işi bitiriyor

Sergio Ramos, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son olarak Sevilla forması giyen ve kulüpsüz durumda bulunan deneyimli stoper için Süper Lig devinden beklenmedik bir hamle geldi. Buna göre İstanbul ekibi transferde önemli mesafe kat etti. İşte Sergio Ramos haberinin devamı…

17 Aralık 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
Yılın imzası! Takımın yeni stoperi Sergio Ramos: Süper Lig devi işi bitiriyor
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Süper Lig'de hem zirve yarışında hem de düşme potasında heyecan tam gaz sürerken, takımlar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Süper Lig devi, Sergio Ramos'u gündemine alırken, 38 yaşındaki İspanyol oyuncu için harekete geçildi.

REAL MADRİD SÖYLENTİLERİ VARDI

Sergio Ramos'un Real Madrid'e transfer olacağı yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Militao'nun sakatlığı sonrası savunma hattında oluşan boşluğu doldurmak isteyen Real, arayışlarını sürdürüyor.

Fakat Ancelotti'nin Sergio Ramos transferini veto etmesi nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Bu kapsamda Süper Lig devi de stoper bölgesine takviye yapmak için Sergio Ramos'u radarına aldı.

SERGİO RAMOS SÜPER LİG'E DOĞRU

Becao'nun sakatlanarak sezonu kapatması ve Samet Akaydin'in da Bilbao maçındaki hatası nedeniyle biletinin kesilmesi üzerine Fenerbahçe, defans bölgesinde stoper sorunu yaşamaya başladı.

Mourinho'nun talimatları sonrası harekete geçen sarı lacivertli yönetimin, Sergio Ramos ile temasa geçtiği öne sürüldü. İspanyol oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, tecrübeli stoperi İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertliler böylece savunma bölgesinde oluşan sorunu Sergio Ramos transferiyle bitirmeyi planlıyor.

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