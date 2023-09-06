Yılın kalecisi adayına tanıdık bir isim: Dominik Livakovic

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterildi.

France Football tarafından belirlenen Ballon d'Or adayları belli oldu. Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülü için adaylar arasında Dominic Livakovic de yer aldı.

Yılın en iyi kalecisi listesinde yer alan adaylar şöyle:

Dominic Livakovic (Fenerbahçe)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Courtois (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Andre Onana (Manchester United)

Aaaron ����������Ramsdale (Arsenal)

Brice Samba (Lens)

Mark Andre ter Stegen (Barcelona)

Yassine Bounou (Al Hilal)