İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7115
  • EURO
    50,2774
  • ALTIN
    5922.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yılın oyuncusu belli oldu! FIFA açıkladı
Spor

Yılın oyuncusu belli oldu! FIFA açıkladı

FIFA tarafından verilen yılın oyuncusu ödülü, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembélé'ye gitti. Fransız futbolcu, FIFA'nın açıkladığı sonuçlarla bu ödülün sahibi oldu.

IHA16 Aralık 2025 Salı 18:05 - Güncelleme:
Yılın oyuncusu belli oldu! FIFA açıkladı
ABONE OL

Futbolda 2025 yılının en başarılı isimlerinin seçildiği 'The Best' ödüllerinde en iyi erkek futbolcu Dembele oldu.

FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin oy kullandığı 'The Best' ödüllerinin kazananları açıklandı. 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembele kazandı.

PUSKAS ÖDÜLÜ MONTİEL'İN

Yılın en iyi golüne imza atan futbolcuya verilen Puskas Ödülü'nün sahibi Independiente forması giyen Santiago Montiel'in oldu.

Erkeklerde yılın 11'i şöyle: "Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele."

Gecede ödül alan diğer isimler şöyle:

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

  • Donnarumma
  • FIFA
  • En İyi Kaleci

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.