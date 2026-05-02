  • Yılın sürpriz transferi! Emre Mor'u resmen duyurdular
Yılın sürpriz transferi! Emre Mor'u resmen duyurdular

Emre Mor için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek yetenekli futbolcu, Süper Lig'de sürpriz bir adresin yolunu tutuyor. İşte Emre Mor'un yeni takımı...

BEYZA NUR YILMAZ2 Mayıs 2026 Cumartesi 08:47
Son olarak geçen sezon Eyüpspor forması giyen Emre Mor, daha sonra kayıplara karıştı. Fenerbahçe'de de kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncu, bireysel çalışmalarına devam etti. Ara transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamayan ve Fenerbahçe'deki sözleşmesi 1 ay sonra bitecek olan Emre, yılın sürprizine hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerdeki kontratı Haziran 2026'da sona erecek Emre Mor, kendisine kulüp aramaya devam ediyor. Bununla birlikte sezon başından beri adı çeşitli takımlarla anılan 28 yaşındaki milli oyuncu, sonunda geri dönüyor.

EMRE'Yİ DUYURDULAR

Kocaeli yerel basınının duyurduğu haberlere göre, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, kanat bölgesine takviye yapmak için Emre Mor'u gündeme aldı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitecek olması sebebiyle transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamak isteyen Körfez ekibinin, harekete geçtiği öğrenildi.

Selçuk İnan ile birlikte yeniden eski formunu kazanmak isteyen Emre Mor'un da yeşil siyahlı ekibe sıcak baktığı ve transferin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılabileceği kaydedildi.

