Süper Lig'deki Adana Demirspor macerası sonrası Eylül 2023'ten beri A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevini üstlenen Vincenzo Montella, millilerle başarılı bir dönem geçirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ve Uluslar Ligi'nde A grubuna çıkmayı da başaran 50 yaşındaki teknik adam oynattığı oyunla takdir topladı.

Türkiye'de önemli işlere imza atan Vincenzo Montella, Avrupa kulüplerinin kıskacına girdi. İtalyan hocaya eski takımı talip oldu.

ROMA'DA 1 NUMARALI ADAY VİNCENZO MONTELLA

Geçici süreliğine takımın başına getirdiği Claudio Ranieri ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıklayan Roma, yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. İtalyan basınında yer alan haberde; Başkent ekibinin adayları arasında en önemli seçeneğin Vincenzo Montella olduğu aktarıldı.

Haberde Vincenzo Montella'nın kariyerine Roma'da devam etme fikrine sıcak baktığı belirtilirken buna karşın A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy göstermeyi de amaçladığı ifade edildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Vincenzo Montella'nın yanı sıra Roma'da teknik direktörlük için iki aday daha bulunuyor. İtalyan ekibinin gündeminde Nottingham Forest'ta başarılı bir sezon geçiren Nuno Espirito Santo ve Liverpool'dan ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşmayan Jürgen Klopp yer alıyor.

ROMA'DA ÇOK SEVİLİYOR

Vincenzo Montella futbolculuk döneminde uzun yıllar Roma forması giydi. Başkent ekibi taraftarlarının, takımın sembol isimlerden biri olarak görülen Montella'nın göreve gelmesine sıcak baktıkları bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

Star Gazetesi