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Spor

Yılın takası geliyor! Ferdi Kadıoğlu, Milan'a Rade Krunic Fenerbahçe'ye

İtalyan ekibi Milan, Fenerbahçe'nin çok istediği Rade Krunic için transferinde Ferdi Kadıoğlu'nun takas etmeyi önerecek. Sarı lacivertli ekibin teklifi kabul etmesi durumunda Ferdi için ayrıca para isteyeceği de öğrenildi. İşte detaylar...

17 Kasım 2023 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Yılın takası geliyor! Ferdi Kadıoğlu, Milan'a Rade Krunic Fenerbahçe'ye
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Fenerbahçe ile Milan arasında yılın takası ocak ayında gerçekleşebilir... İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Milano ekibi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi.

'MILAN FERDİ'Yİ, FENER KRUNIC'İ İSTİYOR"

Calciomercato, "Milan Ferdi ile ilgileniyor" başlığı ile haberi okuyucularına duyururken, yıldız oyuncu için kırmızı- siyahlıların kısa süre içinde harekete geçeceğini yazdı. Tuttosport ise Fenerbahçe'nin Rade Krunic'i istediğini duyurdu. Haber; "F.Bahçe, ocak ayında Krunic'i kadrosuna katmak istiyor" başlığı ile verildi.

"MILAN, TAKAS TEKLİFİ YAPACAK"

Milan'ın Ferdi'de ısrarcı olduğunu da belirten İtalyanlar, Serie A ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilere takas teklifinde bulunacağını iddia etti.

"F.BAHÇE ÜSTÜNE PARA İSTEYECEK"

Kulübe yakın kaynaklar, sarı-lacivertlilerin iş resmiyete dökülmesi halinde artı para isteyeceğini belirtti. F.Bahçe, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

KRUNIC'İN MİLAN PERFORMANSI

Rade Krunic, Milan formasıyla 137 resmi maça çıktı. Boşnak yıldız, siyah-kırmızılı formayla 3 kez ağları havalandırdı, 6 da asist yaptı.

FERDİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu ise Fenerbahçe formasıyla 166 resmi maça çıktı. Milli yıldız, sarı-lacivertli forma ile 15 gol attı ve 20 asiste imza attı.

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