Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson ile İngiltere'nin West Ham United takımının ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz basının haberine göre; Londra ekibi gelecek sezon için stoper arayışlarına başladı. Listenin başında ise 26 yaşındaki oyuncunun olduğu haberde yer aldı.

NELSSON DA AYRILMAK İSTİYOR

Haber detayında Danimarkalı savunma oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı iddia edilerek "West Ham, Victor Nelsson'u gerçekten çok beğeniyor" yorumu yapıldı. İngiliz ekibinin yakın zamanda sarı-kırmızılı ekibe teklif yapması bekleniyor. Danimarkalı stoper de bu transfere yeşil ışık yaktı.

FÜLLKRUG İLE TAKAS GÜNDEMDE

Icardi'nin sakatlanmasının ardından forvet arayışında olan Galatasaray'ın Nelsson'a karşılık İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Füllkrug'u listesine aldığı öğrenildi ve bu iki oyuncunun takası gündeme geldi. Premier Lig ekibinin de bu teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.