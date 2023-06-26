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Spor

Yılın transfer bombası! Dimitrios Pelkas Süper Lig'e geri dönüyor

2020 yılında PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Dimitrios Pelkas için yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas için Süper Lig'in yeni takımı devreye girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Haziran 2023 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Yılın transfer bombası! Dimitrios Pelkas Süper Lig'e geri dönüyor
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Türkiye kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas için transfer iddiaları gündemi sardı. 1 Temmuz itibarıyla Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona erecek olan başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için Süper Lig'in yeni ekibi devreye girdi.

DIMITRIOS PELKAS, PENDİKSPOR'UN RADARINDA

Dimitrios Pelkas sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Hull City'e kiralık olarak gönderildi. İngiltere'de harika bir sezon geçiren Yunan futbolcu birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçti. İstanbul temsilcisi bonservisi elinde bulunan oyuncu ile uygun bir rakamda anlaşarak takımı güçlendirmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitrios Pelkas 26 resmi maçın 20'sinde ilk11'de sahaya çıktı. 1294 dakika sahada kalan oyuncu 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

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