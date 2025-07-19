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Spor

Yılın transfer çalımı Hakan Çalhanoğlu! Ali Koç harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan görüşüp transfer için yoğun çaba harcıyor. Jose Mourinho'nun onay verdiği milli futbolcuya kaptanlık teklif edildi. Galatasaray ile rekabetin kızıştığı transferde bonservis pazarlıkları devam ediyor.

TRT Spor19 Temmuz 2025 Cumartesi 08:38 - Güncelleme:
Yılın transfer çalımı Hakan Çalhanoğlu! Ali Koç harekete geçti
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Son dönemde Galatasaray ile adı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Ali Koç'un milli futbolcunun transferi için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

İTALYA'DAN BONSERVİS İDDİASI

Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Inter'e Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 15-20 milyon euroluk civarında resmi teklif yapacağını duyurdu.

MOURINHO'DAN ONAY ALINDI, KAPTANLIK TEKLİF EDİLDİ

Ayrıca Ali Koç'un, Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı, Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı.

FENERBAHÇE CAMİASINDA HEYECAN

Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte sarı lacivertli cephede heyecan daha da arttı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun " paylaşımıyla dikkat çekerken, kulübün kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak ise "10 numara sahibini bekliyor" ifadeleriyle dolaylı bir mesaj verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in bu paylaşımı retweet etmesi, söylentileri daha da güçlendirdi.

MOURINHO'NUN YAKIN DOSTUNDAN İŞARET

Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Manlike Cennet de Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak kum saati emojisi kullandı. Bu gönderi, transferin artık zaman meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.

11 GOL 8 ASİST

Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.

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