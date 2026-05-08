Manchester City'de forma giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek.

Yıldız oyuncuya Avrupa'dan birçok talip çıkarken, Süper Lig devleri de transfer yarışına dahil oldu.

İsmi Galatasaray ile anılan 31 yaşında futbolcu için seçime hazırlanan Fenerbahçe'de devreye girdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin transfer listesindeki yıldızlardan birinin de Bernardo Silva olduğu öğrenildi.

Hakan Safi, Silva ile anlaşma sağlayarak, başkanlık seçimi öncesi elini güçlendirmek istiyor.

Öte yandan Galatarasaray'ın da Portekizli yıldız için temaslarını sıklaştırdığı öne sürüldü.

Barcelona, Juventus ve Benfica gibi dev ekiplerin peşinde olduğu Bernardo Silva, Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmazken, maaş talebini yüksek tutuyor.

Bu sezon İngiliz deviyle 48 maçta sahada yer alan yıldız oyuncu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Bonservisini elinde bulunduran Portekizli futbolcu, 27 milyon euroluk piyasa değerine sahip.