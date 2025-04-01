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Spor

Yılın transferi Berke Özer! Sürpriz imza duyuruldu: Herkes ters köşe oldu

Berke Özer, Eyüpspor forması altında gösterdiği başarılı performansla ligin en dikkat çeken kalecilerinin başında geldi. Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan genç kalecinin yeni adresi belli oldu. Berke Özer gelişmesinin detayları haberimizde…

1 Nisan 2025 Salı 18:33 - Güncelleme:
Yılın transferi Berke Özer! Sürpriz imza duyuruldu: Herkes ters köşe oldu
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Son iki sezondur istikrarlı bir şekilde Eyüpspor kalesinde görev alan ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir rol oynayan Berke Özer sıradaki adımını atmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in dev kulüpleri de dahil olmak üzere Avrupa ekipleriyle de adı geçen 24 yaşındaki file bekçisi yeni adresi için kararını verdi. Berke Özer kariyerine Bundesliga'da devam edecek.

BERKE ÖZER LEIPZIG YOLCUSU

Adı sık sık Galatasaray ve eski kulübü Fenerbahçe ile anılan Berke Özer herkesi şaşırtacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Özellikle sarı kırmızıların Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet etmek istediği isim olarak ön plana çıkan Berke Özer kararını Avrupa'dan yana kullandı.

Alman basını, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Leipzig'in genç eldiveni kadrosuna katmak istediğini aktardı. Berke Özer'in de Leipzig forması giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

GALATASARAY İHTİMALİ SÜRÜYOR

Öte yandan Berke Özer için Bundesliga iddiaları güçlük kazansa da Galatasaray'ın transferden vazgeçmediği öğrenildi. Sarı kırmızıların başarılı kaleci için yaz aylarında Eyüpspor'a resmi teklifte bulunması bekleniyor.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Berke Özer bu sezon Eyüpspor formasıyla 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki file bekçisi 10 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken yediği 30 gole engel olamadı.

Star Gazetesi

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