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Spor

Yılın transferi! Cristiano Ronaldo'ya çılgın öneri

Premier Lig'de forma giyen Cristiano Ronaldo için büyük bir iddia ortaya atıldı. Menajer Jorge Mendes'in iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona'ya Cristiano Ronaldo'yu önereceği belirtildi. Portekizli yıldız Barcelona forması giyebilir.

Star.com.tr11 Ocak 2022 Salı 13:58 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 13:58
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Cristiano Ronaldo sezon başında Manchester United'a transfer olmuş ve tüm futbolseverlerin ilgisi Premier Lig'e çevrilmişti. İngiltere'de başarılı performans gösteren 36 yaşındaki dünya yıldızı için büyük bir iddia ortaya atıldı. Katalan medyasının haberine göre menajer Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo'yu Barcelona'ya önerecek. Başkan Joan Laporta ve teknik direktör Mateu Alemany ile iyi ilişkiler içinde olan menajer Jorge Mendes'in Ronaldo'yu Barcelona'ya transfer edebileceği belirtiliyor.

CRİSTİANO RONALDO İÇİN BÜYÜK İDDİA

Manchester United'ın başarısız sonuçlar alması ve Premier Lig'de zirveden uzak kalması Cristiano Ronaldo'nun da İngiltere'deki geleceği hakkında olumlu sinyaller vermiyor. Barcelona'nın Messi ayrılığı sonrası çıkış yakalamak istediği ve Ronaldo'yu kadrosuna katabileceği belirtildi.

21 MAÇ 14 GOL 3 ASİST

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester'da 21 maça çıktı. 19 kez ilk 11'de şans bulan Portekizli yıldız 14 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Star.com.tr

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