2011 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın efsaneleri arasına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı eldiven için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

MUSLERA'YA YENİ KONTRAT

Galatasaray'ın, Fernando Muslera ile 1 yıl daha sözleşme uzatmak istediği ileri sürüldü. 38 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performans ile kendine resmen hayran bırakan deneyimli kaleci, taraftarın vazgeçilmezleri arasına kendisini yazdırmayı başardı.

Anlaşma sağlanması halinde Fernando Muslera'nın 1 yıl daha sarı kırmızılı takımda kalarak yeni kontrata imza atabileceği ifade edildi.

GALATASARAY GÜNLERİ

Fernando Muslera, Galatasaray ile kariyerinde 526 maça çıktı. Ayrıca 133 kez de Uruguay milli takımının formasını terleten Muslera'nın, sezon sonunda takımdan ayrılarak ülkesine geri dönebileceği de belirtildi.