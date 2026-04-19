Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken ve 20 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, Rusya'ya uyum sağlayamadı. Ara transfer döneminden bu yana transfer söylentileriyle gündeme gelen başarılı orta saha, sezon sonunda İstanbul'a dönmenin hazırlıklarını yapıyor.

Rus basınında çıkan iddialara göre, Beşiktaş eski oyuncusu Gedson Fernandes'i yeniden gündemine aldı. Kristjan Asllani'den henüz beklenen verimi tam olarak alamayan siyah-beyazlılar, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama yoluna gidebilir.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın, Asllani'den doğacak boşluğu eski yıldızı Gedson Fernandes ile dolduracağı öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için ciddi bir bütçe ayırabileceği öne sürüldü. Öte yandan Gedson'un da Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

RUSYA GÜNLERİ

Rus ekibi Spartak ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Gedson Fernandes, bu sezon takımıyla 28 karşılaşmada boy gösterdi. Portekizli orta saha bu maçlarda 5 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.